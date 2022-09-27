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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч украинцев

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Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно чинят поврежденные врагом линии и оборудование, подчеркнули в компании
Аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно чинят поврежденные врагом линии и оборудование, подчеркнули в компании 
Фото: dtek-dnem.com.ua

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ за минувшие сутки вернули свет для 16,7 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Энергетики благодаря удачным действиям ВСУ возобновили линии электропередачи в 16 населенных пунктах, отмечается в сообщении. Работы проводились в Бахмутском, Краматорском, Волновахском и Покровском районах Донбасса. В течение суток аварийно-ремонтные бригады полностью или частично вернули электроснабжение в девять населенных пунктов Донбасса, снова со светом 8448 семей.

В Днепропетровской области российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район из тяжелой артиллерии, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света.

"Несмотря на ежедневную угрозу, аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно чинят поврежденные врагом линии и оборудование и делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы проводят, как только получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ. За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 8273 семей в семи населенных пунктах Никопольского района, которые были обесточены в результате обстрелов накануне", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, энергетика, военные, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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