За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч украинцев

Энергетики благодаря удачным действиям ВСУ возобновили линии электропередачи в 16 населенных пунктах, отмечается в сообщении. Работы проводились в Бахмутском, Краматорском, Волновахском и Покровском районах Донбасса. В течение суток аварийно-ремонтные бригады полностью или частично вернули электроснабжение в девять населенных пунктов Донбасса, снова со светом 8448 семей.

В Днепропетровской области российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район из тяжелой артиллерии, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света.

"Несмотря на ежедневную угрозу, аварийные бригады "ДТЭК Днепровские электросети" оперативно чинят поврежденные врагом линии и оборудование и делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы проводят, как только получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ. За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 8273 семей в семи населенных пунктах Никопольского района, которые были обесточены в результате обстрелов накануне", – отметили в компании.

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