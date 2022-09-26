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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 4 млн семей

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Значительной части семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов
Значительной части семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов
Фото: grids.dtek.com

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ с начала войны вернули свет в дома более 4 млн украинцев, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении компании.

"За 215 дней полномасштабной войны вернули свет для 4 млн семей Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и города Киева. Отмечается, что значительной части этих семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов", – сообщили в компании.

За последнюю неделю электроснабжение возобновили для более чем 100 тыс. семей Днепропетровской и Донецкой областей, которые сейчас регулярно страдают от боевых действий.

"Только за прошедшую неделю специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 121 населенном пункте Донецкой и Днепропетровской областей. Электроснабжение возобновили для 108 тыс. семей", – сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за прошлую неделю свет вернули более 90 тыс. домохозяйств в 83 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.

Электроснабжение возобновили 18 тыс. семей в 38 населенных пунктах Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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