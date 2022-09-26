С начала войны энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 4 млн семей

Значительной части семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов Фото: grids.dtek.com

"За 215 дней полномасштабной войны вернули свет для 4 млн семей Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и города Киева. Отмечается, что значительной части этих семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов", – сообщили в компании.

За последнюю неделю электроснабжение возобновили для более чем 100 тыс. семей Днепропетровской и Донецкой областей, которые сейчас регулярно страдают от боевых действий.

"Только за прошедшую неделю специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 121 населенном пункте Донецкой и Днепропетровской областей. Электроснабжение возобновили для 108 тыс. семей", – сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за прошлую неделю свет вернули более 90 тыс. домохозяйств в 83 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.

Электроснабжение возобновили 18 тыс. семей в 38 населенных пунктах Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)