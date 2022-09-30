Ночной обстрел Днепра "Искандерами". В ОВА сообщили об одном погибшем и пяти раненых

Спасатели с ночи работают на местах прилетов в Днепре и выясняют масштабы разрушений Фото: ДСНС України / Telegram

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который вызвал удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", – написал Резниченко.

Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

Помимо этого, по словам главы ОВА, минувшей ночью российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Противник трижды ударил "Градами" и тяжелой артиллерией.

В Червоногригоровской общине повреждены промышленные объекты, около 10 частных домов, водопровод и линия электропередачи.

В Никополе снаряды зацепили частные дома. По данным Резниченко, обошлось без погибших и раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)