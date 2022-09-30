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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночной обстрел Днепра "Искандерами". В ОВА сообщили об одном погибшем и пяти раненых

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Спасатели с ночи работают на местах прилетов в Днепре и выясняют масштабы разрушений
Спасатели с ночи работают на местах прилетов в Днепре и выясняют масштабы разрушений
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате ночного обстрела Днепра российскими ракетами "Искандер" один человек погиб, еще пять получили ранения. Об этом в Telegram утром 30 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который вызвал удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", – написал Резниченко.

Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

Помимо этого, по словам главы ОВА, минувшей ночью российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Противник трижды ударил "Градами" и тяжелой артиллерией.

В Червоногригоровской общине повреждены промышленные объекты, около 10 частных домов, водопровод и линия электропередачи.

В Никополе снаряды зацепили частные дома. По данным Резниченко, обошлось без погибших и раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Об ударе по Днепру двумя ракетами вечером 29 сентября сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Мэр города Борис Филатов заявил, что для атаки российские захватчики использовали ракетный комплекс "Искандер".

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли около часа ночи 29 сентября ракетами Х-22. В результате погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.

Теги: Россия, Украина, Днепр, Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, погибшие
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