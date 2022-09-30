"Эти ублюдки развалили "Искандером" обычное городское АТП". Филатов заявил о 100 сгоревших автобусах, ОВА говорит о погибшем в Днепре

В Днепре в результате ракетного удара сгорело более 100 городских маршруток, Филатов предупредил горожан о проблемах с общественным транспортом Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены… Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Попали по жилому кварталу в центре города – по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горят админздание и 50 автобусов", – написал Резниченко.

Глава ОВА добавил, что на месте ракетных ударов работают спасатели и полиция, масштабы разрушений выясняются.

Филатов предупредил горожан, что ракетная атака может отразиться на графике движения ряда маршрутов общественного транспорта.

"Эти ублюдки развалили "Искандером" обычное городское АТП", – сообщил он.

Филатов сначала подтвердил цифру в 50 сгоревших маршруток. Позднее мэр Днепра уточнил, что пожар уничтожил более 100 автобусов.

Об ударе по Днепру двумя ракетами вечером 29 сентября сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли около часа ночи 29 сентября ракетами Х-22.В результате погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.