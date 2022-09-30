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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эти ублюдки развалили "Искандером" обычное городское АТП". Филатов заявил о 100 сгоревших автобусах, ОВА говорит о погибшем в Днепре

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В Днепре в результате ракетного удара сгорело более 100 городских маршруток, Филатов предупредил горожан о проблемах с общественным транспортом
В Днепре в результате ракетного удара сгорело более 100 городских маршруток, Филатов предупредил горожан о проблемах с общественным транспортом
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В Днепре в результате ракетного удара вечером 29 сентября погиб один человек, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook заявил о попадании ракеты в одно из городских автопредприятий.

Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены… Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Попали по жилому кварталу в центре города – по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горят админздание и 50 автобусов", – написал Резниченко.

Глава ОВА добавил, что на месте ракетных ударов работают спасатели и полиция, масштабы разрушений выясняются.

Филатов предупредил горожан, что ракетная атака может отразиться на графике движения ряда маршрутов общественного транспорта.

"Эти ублюдки развалили "Искандером" обычное городское АТП", – сообщил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XAahpryaQFRzAfTkbPooL7qH85cwpw1ecjWSarzTYHX7FziLeZbDAazuqV9QBqMl&id=100002157183088

Филатов сначала подтвердил цифру в 50 сгоревших маршруток. Позднее мэр Днепра уточнил, что пожар уничтожил более 100 автобусов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026CDwvPaLWwffQcPAB1qetxM1Fm5E6wJyoG9UZRxGPerUa7bYhBTAhY68a8vfEaeFl&id=100002157183088

Об ударе по Днепру двумя ракетами вечером 29 сентября сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Предыдущий ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли около часа ночи 29 сентября ракетами Х-22.В результате погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти ракет Х-59, которыми российские войска атаковали Днепр, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: автомобили, Днепр, Днепропетровская область, автобус, Днепропетровская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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