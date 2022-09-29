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Европа готовится к отключениям мобильной связи – СМИ

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Представители отрасли опасаются, пишет Reuters, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию
Представители отрасли опасаются, пишет Reuters, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию
Фото: pixabay.com

Уже этой зимой мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться. Это может произойти, если отключение электроэнергии выведет из строя часть мобильных сетей по всему региону. Об этом 29 сентября сообщило Reuters.

Решение России прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в Европу увеличило вероятность нехватки электроэнергии. Например, во Франции ситуация усугубляется остановкой нескольких атомных электростанций на техническое обслуживание.

Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, пишет агентство, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию, заставив компании и правительства попытаться "смягчить последствия".

Четыре руководителя телекоммуникационных компаний заявили Reuters, что сейчас во многих странах Европы недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии. Это, по их словам, повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.

Страны ЕС, включая Францию, Швецию и Германию, пытаются обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн, разбросанных по их территории. Отмечается, что в Европе почти полмиллиона телекоммуникационных вышек – большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.

Три источника сообщили Reuters, что производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson работают с операторами мобильной связи, чтобы смягчить последствия нехватки электроэнергии. Обе компании отказались от комментариев.

По словам источников, телекоммуникационные компании используют программное обеспечение для оптимизации потока трафика, заставляют башни "спать", когда они не используются, и отключают разные диапазоны спектра. Операторы связи также работают с правительствами, чтобы проверить, существуют ли планы по поддержанию критически важных услуг.

Представитель компании Deutsche Telekom в Германии заявил агентству, что 33 тыс. станций мобильной радиосвязи и ее мобильные системы аварийного питания могут одновременно поддерживать только "небольшое их количество". Поэтому компания будет использовать мобильные системы аварийного питания, которые в основном работают на дизельном топливе, в случае длительных перебоев в подаче электроэнергии.

Привыкшие к бесперебойному электроснабжению в течение десятилетий, пишет Reuters, европейские страны обычно не имеют генераторов, поддерживающих электроэнергию в течение более длительного времени. Один из руководителей телекоммуникационной отрасли отметил, что, возможно, в большей части Европы "немного избалованы тем, что электричество является довольно стабильным".

Контекст:

После вторжения России в Украину западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.

На этом фоне РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по "Северному потоку". В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества, например, заявляли власти АлбанииАвстрии и Греции.

Европейская комиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии на уровне €180 за 1 МВт-ч и использовать собранный доход, чтобы помочь уязвимым потребителям. Однако СМИ сообщили, что некоторые страны ЕС добиваются исключения из предложенной меры.

Теги: Россия, газ, мобильная связь, телефоны, электроэнергия, электроснабжение, Европа, сотовая связь, ЕС
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