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Страны ЕС добиваются освобождения от ограничения доходов на электроэнергию – СМИ

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Еврокомиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии
Еврокомиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Предлагаемое ограничение доходов для производителей электроэнергии в масштабах всего ЕС может в результате не применяться к угольным электростанциям и возобновляемым видам топлива, чтобы избежать подрыва альтернатив газу из России. Об этом 21 сентября сообщил Euractiv, ссылаясь на документ, который находится в распоряжении редакции.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии – ветровая, солнечная и атомная – на уровне €180 за 1 МВт-ч и использовать собранный доход, чтобы помочь уязвимым потребителям, борющимся с растущими счетами за электроэнергию.

По оценкам Брюсселя, страны ЕС могли бы получить €117 млрд за счет ограничения доходов, сохранив при этом солидную норму прибыли для производителей возобновляемой и атомной энергии, стоимость топлива которых осталась неизменной в условиях газового кризиса.

Однако страны ЕС теперь добиваются исключения из предложенной меры, пишет агентство, ссылаясь на документ, подготовленный Чехией. В документе говорится, что страны ЕС могут решить "сохранить или установить определенный предел рыночных доходов, полученных от продажи электроэнергии, произведенной из каменного угля", стоимость которой превышает порог в 180 за 1 МВт-ч. Также утверждается, что конкретный потолок доходов от каменного угля "должен позволять покрывать эти затраты и разумную норму прибыли".

Чтобы сохранить стимулы для снижения потребления газа, отмечается в документе, ограничение доходов в размере 180 за 1 МВт-ч может также не применяться к таким технологиям, как реагирование на спрос и хранение, которые обеспечивают гибкость системы электроснабжения и напрямую конкурируют с газовыми электростанциями.

При этом альтернативы природному газу (например, биометан) также не должны подпадать под действие ограничения, "чтобы не ставить под угрозу конверсию существующих газовых электростанций".

Euractiv пишет, что количество отступлений, предложенных Чехией, председательствующей сейчас в ЕС, вызывает удивление у наблюдателей. Эксперт Брэм Клэйс заявил агентству, что уровень сложности механизма получения доходов "становится ошеломляющим".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости). 

8 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.

Еврокомиссия хочет потребовать от компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих выгоду от резкого роста цен на энергоносители, внести "финансовый вклад".

12 сентября Reuters сообщило, что Еврокомиссия хочет потребовать от компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих выгоду от резкого роста цен на энергоносители, внести "финансовый вклад".

Теги: уголь, Европейская комиссия, доходы, электроэнергия, электроснабжение, Европа, энергия, ЕС
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