Страны ЕС добиваются освобождения от ограничения доходов на электроэнергию – СМИ

Отмечается, что Европейская комиссия предложила ограничить цену недорогих производителей электроэнергии – ветровая, солнечная и атомная – на уровне €180 за 1 МВт-ч и использовать собранный доход, чтобы помочь уязвимым потребителям, борющимся с растущими счетами за электроэнергию.

По оценкам Брюсселя, страны ЕС могли бы получить €117 млрд за счет ограничения доходов, сохранив при этом солидную норму прибыли для производителей возобновляемой и атомной энергии, стоимость топлива которых осталась неизменной в условиях газового кризиса.

Однако страны ЕС теперь добиваются исключения из предложенной меры, пишет агентство, ссылаясь на документ, подготовленный Чехией. В документе говорится, что страны ЕС могут решить "сохранить или установить определенный предел рыночных доходов, полученных от продажи электроэнергии, произведенной из каменного угля", стоимость которой превышает порог в €180 за 1 МВт-ч. Также утверждается, что конкретный потолок доходов от каменного угля "должен позволять покрывать эти затраты и разумную норму прибыли".

Чтобы сохранить стимулы для снижения потребления газа, отмечается в документе, ограничение доходов в размере €180 за 1 МВт-ч может также не применяться к таким технологиям, как реагирование на спрос и хранение, которые обеспечивают гибкость системы электроснабжения и напрямую конкурируют с газовыми электростанциями.

При этом альтернативы природному газу (например, биометан) также не должны подпадать под действие ограничения, "чтобы не ставить под угрозу конверсию существующих газовых электростанций".

Euractiv пишет, что количество отступлений, предложенных Чехией, председательствующей сейчас в ЕС, вызывает удивление у наблюдателей. Эксперт Брэм Клэйс заявил агентству, что уровень сложности механизма получения доходов "становится ошеломляющим".