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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области ПВО сбила российскую ракету – глава ОВА

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Российскую ракету сбили в Криворожском районе
Российскую ракету сбили в Криворожском районе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Днепропетровской области противовоздушная оборона сбила российскую ракету. Об этом 3 октября сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ сообщал вечером 3 октября, что с начала суток оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и семь авиаударов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, ПВО, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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