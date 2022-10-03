Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины два ракетных и семь авиаударов – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с первого дня полномасштабного вторжения Фото: EPA

Также войска РФ совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадало более 20 населенных пунктов, среди которых – Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализнычное.

Из танков и артиллерийских систем разных типов оккупанты обстреливали населенные пункты на северском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.