Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины два ракетных и семь авиаударов – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадало более 20 населенных пунктов, среди которых – Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализнычное.
Из танков и артиллерийских систем разных типов оккупанты обстреливали населенные пункты на северском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.
Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".