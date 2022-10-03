Оккупанты ночью обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии, а утром ударили ракетами – ОВА

"Всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых", – написал Резниченко.
В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередачи.
В Марганецкой общине из-за российских обстрелов произошел пожар в дачном доме. Спасатели уже ликвидировали возгорание.
В Мировской общине почти 1 тыс. семей остались без света. Там работают аварийные бригады энергетиков.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.
"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.