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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии, а утром ударили ракетами – ОВА

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В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередач
В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередач
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области. Об этом в Telegram 3 октября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых", – написал Резниченко.

В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередачи.

В Марганецкой общине из-за российских обстрелов произошел пожар в дачном доме. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В Мировской общине почти 1 тыс. семей остались без света. Там работают аварийные бригады энергетиков.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.

"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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