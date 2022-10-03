Оккупанты ночью обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии, а утром ударили ракетами – ОВА

В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых", – написал Резниченко.

В Никополе повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, а также линии электропередачи.

В Марганецкой общине из-за российских обстрелов произошел пожар в дачном доме. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В Мировской общине почти 1 тыс. семей остались без света. Там работают аварийные бригады энергетиков.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.

"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", – отметил глава ОВА.

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