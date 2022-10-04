Ночной обстрел Никополя. Четверо мужчин получили ранения, повреждены более 30 жилых домов

Оккупанты за ночь выпустили по Никополю около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин – 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры", – написал Резниченко.

По его словам, город остался без воды – повреждены электросети насосной станции водоканала.

"Более 7000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", – отметил глава ОВА.

Также в результате обстрелов повреждена школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и административные здания.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах масштабы разрушений выясняются. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Покровской общине Синельниковского района после атаки российских захватчиков загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные погасили пламя. Люди остались невредимы.

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