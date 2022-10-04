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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночной обстрел Никополя. Четверо мужчин получили ранения, повреждены более 30 жилых домов

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Оккупанты за ночь выпустили по Никополю около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии
Оккупанты за ночь выпустили по Никополю около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Минувшей ночью российские оккупанты ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Об этом 4 октября сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин – 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры", – написал Резниченко.

По его словам, город остался без воды – повреждены электросети насосной станции водоканала.

"Более 7000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", – отметил глава ОВА.

Также в результате обстрелов повреждена школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и административные здания.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах масштабы разрушений выясняются. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Покровской общине Синельниковского района после атаки российских захватчиков загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные погасили пламя. Люди остались невредимы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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