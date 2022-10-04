Ночной обстрел Никополя. Четверо мужчин получили ранения, повреждены более 30 жилых домов

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин – 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры", – написал Резниченко.
По его словам, город остался без воды – повреждены электросети насосной станции водоканала.
"Более 7000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", – отметил глава ОВА.
Также в результате обстрелов повреждена школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и административные здания.
В Марганецкой и Червоногригоровской общинах масштабы разрушений выясняются. Там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района после атаки российских захватчиков загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные погасили пламя. Люди остались невредимы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.