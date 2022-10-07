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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – глава ОВА

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Оккупанты вновь обстреляли Никопольский район
Оккупанты вновь обстреляли Никопольский район
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские военные в ночь на 7 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты шесть раз обстреляли район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук 6 октября сообщал, что в Никополе и районе разрушены 356 многоэтажных домов и около 1 тыс. домов частного сектора. Он отметил, что из города выехало около 80 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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