Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – глава ОВА

Оккупанты шесть раз обстреляли район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.
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Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук 6 октября сообщал, что в Никополе и районе разрушены 356 многоэтажных домов и около 1 тыс. домов частного сектора. Он отметил, что из города выехало около 80 тыс. человек.