Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – глава ОВА

Оккупанты шесть раз обстреляли район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

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