Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для еще 7 тыс. семей

Энергетикам в том числе удалось вернуть свет для более 1,5 тыс. семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области Фото: dtek-dem.com.ua

"Несмотря на тяжелую ситуацию с постоянными обстрелами, энергетики вчера получили от военных разрешение и восстановили электричество для более 2 тыс. семей Марьинской общины и 1,7 тыс. семей Торецкой общины. Снова с электричеством также более 700 семей Бахмутской общины и более 400 – Славянской общины. Энергетикам также удалось выполнить ряд работ в Великоновоселковской общине", – сообщили в компании.

Кроме того, удалось вернуть свет для более 1,5 тыс. семей в трех населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, обесточенных в результате обстрела накануне.

"Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет жителям в кратчайшие сроки. Работы будут проведены, как только наши специалисты получат разрешение на них от ГСЧС и военных", – отметили в компании.