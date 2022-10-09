Оккупанты за ночь выпустили около 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области – ОВА

"Около 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Предварительно люди не пострадали", – отметил Резниченко.
В Никополе повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять повреждены из-за обстрела. Также оборвана линия электропередач.
В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.