Оккупанты за ночь выпустили около 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области – ОВА

В Никополе из-за обстрела сгорели три автомобиля, девять повреждены Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Около 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Предварительно люди не пострадали", – отметил Резниченко.

В Никополе повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять повреждены из-за обстрела. Также оборвана линия электропередач.

В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)