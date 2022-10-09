Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 7 тысяч семей

"Вчера энергетикам удалось с разрешения военных поработать над восстановлением в Торецкой общине – снова со светом 4 тысячи жителей. Кроме того, энергетики получили доступ и смогли выполнить ряд ремонтов в Никопольской и Томаковской общинах, здесь со светом 2,4 тысячи домохозяйств", – сообщили в компании.
Самыми сложными направлениями в Донецкой области остаются бахмутское, авдеевское, торецкое, марьинское и лиманское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, подчеркнули в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.