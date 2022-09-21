ДТЭК Ахметова расширит программу социальной адаптации детей вынужденно перемещенных лиц – Салеев

В рамках проекта "Детская улыбка" в Винницкой и Ивано-Франковской областях реализовали около 170 творческих инициатив для детей Фото: energo.dtek.com

Об этом 20 сентября заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, пишет пресс-служба компании.

Этот проект действует сейчас в Винницкой и Ивано-Франковской областях. В рамках его реализации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания "ДТЭК Энерго" поддержала около 170 творческих инициатив, говорится в релизе.

"В Бурштыне Ивано-Франковской области для детей переселенцев было организовано почти 100 творческих инициатив. С привлечением профессиональных педагогов для каждой группы участников были проведены многочисленные творческие студии, занятия по аппликациям, рисованию и росписи писанок, тематические запевы, флешмобы, арт-терапии, познавательные лекции в игровой форме и так далее. В Ладыжине Винницкой области в рамках проекта провели более 70 творческих занятий. На них дети рисовали, лепили и создавали художественные шедевры. Многие из них стали лотами недавнего благотворительного аукциона в поддержку военных "Нарисуй для ВСУ", средства от которого направлены на помощь украинским защитникам", – сообщили в ДТЭК.

Этот социальный проект получил положительные отзывы в местных общинах, отметил Салеев.

"Так что было принято решение продлить его реализацию до конца года, а также расширить географию. Уже вскоре его возможностями смогут воспользоваться и дети в общинах Западного Донбасса, которые принимают немало переселенцев из зон боевых действий", – сказал он.

В ДТЭК сообщают, что в рамках реализации проекта в восьми общинах в разных регионах Украины организуют около 240 творческих инициатив, каждую из которых может посетить до 20 детей.