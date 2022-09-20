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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывезли из Украины более 2 тыс. детей, лишенных родительсткой опеки – Верещук

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Верещук рассказала о детях, которых оккупанты вывезли из Украины
Верещук рассказала о детях, которых оккупанты вывезли из Украины
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тысячи украинских детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Общественное.

"То, что нам известно из разведывательных источников, мы говорим о 2 161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их "статусные дети". Сколько родительских детей, очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули", – сказала она.

Есть данные, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство, и такие действия являются неприемлемыми, сказала Верещук.

"Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-либо форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции, за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации", – сказала Верещук.

По словам вице-премьера, сейчас стоит задача найти вывезенных детей и требовать их возвращения. Власть проверяет всю информацию и факты о похищенных детях и сразу же обращается к Российской Федерации, сообщила она.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи. 

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Теги: Россия, депортация, Ирина Верещук, дети, война России против Украины, российские оккупанты
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