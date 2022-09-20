Россияне вывезли из Украины более 2 тыс. детей, лишенных родительсткой опеки – Верещук

"То, что нам известно из разведывательных источников, мы говорим о 2 161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их "статусные дети". Сколько родительских детей, очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули", – сказала она.

Есть данные, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство, и такие действия являются неприемлемыми, сказала Верещук.

"Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-либо форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции, за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации", – сказала Верещук.

По словам вице-премьера, сейчас стоит задача найти вывезенных детей и требовать их возвращения. Власть проверяет всю информацию и факты о похищенных детях и сразу же обращается к Российской Федерации, сообщила она.