На оккупированные территории, в Россию и Беларусь принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей – Костин

По данным Костина, на данный момент идентифицировано 5327 детей, которых принудительно вывезли из Украины Фото: depositphotos.com

"По нашим данным (то, что мы можем официально подтвердить), более 7 тыс. детей были депортированы на не подконтрольную Украине территорию, территорию государства-агрессора и Республики Беларусь. Эта цифра базируется – в том числе – на заявлениях родственников, заявлениях руководителей определенных детских учреждений. Офис генерального прокурора не может ориентироваться на то количество, которое озвучивают даже уважаемые международные институты, потому что мы работаем с информацией, которую получаем официально. Здесь важно, что наша задача – идентифицировать этих детей. В настоящее время идентифицировано 5327 детей", – пояснил Костин.

По его словам, данная информация передается в международные институции, поскольку они могут помочь вернуть украинских детей домой.

"Сейчас, по нашей информации, возвращено 55 детей, которые были незаконно депортированы на территорию государства-агрессора. И 37 детей вместе с родителями или воспитателями находятся в настоящее время на территории стран Европейского союза", – отметил генпрокурор.