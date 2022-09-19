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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированные территории, в Россию и Беларусь принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей – Костин

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По данным Костина, на данный момент идентифицировано 5327 детей, которых принудительно вывезли из Украины
По данным Костина, на данный момент идентифицировано 5327 детей, которых принудительно вывезли из Украины
Фото: depositphotos.com

На оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей. Об этом в опубликованном 19 сентября интервью LB.ua заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"По нашим данным (то, что мы можем официально подтвердить), более 7 тыс. детей были депортированы на не подконтрольную Украине территорию, территорию государства-агрессора и Республики Беларусь. Эта цифра базируется – в том числе – на заявлениях родственников, заявлениях руководителей определенных детских учреждений. Офис генерального прокурора не может ориентироваться на то количество, которое озвучивают даже уважаемые международные институты, потому что мы работаем с информацией, которую получаем официально. Здесь важно, что наша задача – идентифицировать этих детей. В настоящее время идентифицировано 5327 детей", – пояснил Костин.

По его словам, данная информация передается в международные институции, поскольку они могут помочь вернуть украинских детей домой.

"Сейчас, по нашей информации, возвращено 55 детей, которые были незаконно депортированы на территорию государства-агрессора. И 37 детей вместе с родителями или воспитателями находятся в настоящее время на территории стран Европейского союза", – отметил генпрокурор.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи. 

Европарламент осудил депортацию украинцев и насильственное усыновление украинских детей в России.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, депортация, дети, война России против Украины, Андрей Костин
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