Европарламент осудил депортацию украинцев и насильственное усыновление украинских детей в России

Европарламент решительно осудил зверства, совершенные вооруженными силами России, их доверенными лицами и различными оккупационными властями в Украине.
"В своей резолюции евродепутаты отмечают, в частности, насильственную депортацию мирных жителей Украины, в том числе детей, в Россию, а также отвратительную практику России создания так называемых фильтрационных лагерей, где семьи разделяются, а те, кого считают "неблагонадежными", исчезают", – говорится в сообщении пресс-службы.
Депутаты Европарламента призвали Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву и немедленно прекратить насильственную депортацию и насильственное перемещение украинских граждан в Россию и на оккупированные Россией территории. Они также потребовали положить конец всем принудительным передачам детей, а также любым усыновлениям детей, перемещенным из-за международно признанных границ Украины.
"Отмечая, что насильственное перемещение является военным преступлением и потенциальным преступлением против человечности, депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство России отменило все законы, облегчающие усыновление украинских детей", – отметили в сообщении.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.