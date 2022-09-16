Европарламент осудил депортацию украинцев и насильственное усыновление украинских детей в России

Европарламент принял резолюцию о депортации мирных жителей Украины и насильственном усыновлении украинских детей в России Фото: EPA

Европарламент решительно осудил зверства, совершенные вооруженными силами России, их доверенными лицами и различными оккупационными властями в Украине.

"В своей резолюции евродепутаты отмечают, в частности, насильственную депортацию мирных жителей Украины, в том числе детей, в Россию, а также отвратительную практику России создания так называемых фильтрационных лагерей, где семьи разделяются, а те, кого считают "неблагонадежными", исчезают", – говорится в сообщении пресс-службы.

Депутаты Европарламента призвали Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву и немедленно прекратить насильственную депортацию и насильственное перемещение украинских граждан в Россию и на оккупированные Россией территории. Они также потребовали положить конец всем принудительным передачам детей, а также любым усыновлениям детей, перемещенным из-за международно признанных границ Украины.

"Отмечая, что насильственное перемещение является военным преступлением и потенциальным преступлением против человечности, депутаты Европарламента требуют, чтобы правительство России отменило все законы, облегчающие усыновление украинских детей", – отметили в сообщении.