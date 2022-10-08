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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова передал ВСУ дроны и пауэрбанки для Starlink

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Пауэрбанки для терминалов Starlink будут гарантировать подразделениям ВСУ бесперебойную связь, отметили в компании
Пауэрбанки для терминалов Starlink будут гарантировать подразделениям ВСУ бесперебойную связь, отметили в компании
Фото: energo.dtek.com

Компания ДТЭК в рамках инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" передала ВСУ дроны и промышленные пауэрбанки для терминалов Starlink. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Пауэрбанки для терминалов Starlink будут гарантировать подразделениям ВСУ бесперебойную связь, отметили в компании.

Также для нужд ВСУ ДТЭК наладил производство полевых печей и передал более 180 автомобилей.

"Всего с начала войны по инициативе Ахметова предприятия СКМ направили на помощь ВСУ и стране более 3 млрд грн. В рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова ВСУ и силы обороны получили 110 тыс. бронежилетов, дроны, рации, тактическую одежду, тепловизоры, камеры и другую технику и амуницию. Предприятия Ахметова переведены на военные рельсы по обеспечению ВСУ броней, металлоконструкциями, фортификационными сооружениями", – сказано в сообщении.

Теги: автомобили, ДТЭК, помощь, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Starlink
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