ДТЭК Ахметова передал ВСУ дроны и пауэрбанки для Starlink

Пауэрбанки для терминалов Starlink будут гарантировать подразделениям ВСУ бесперебойную связь, отметили в компании Фото: energo.dtek.com

Пауэрбанки для терминалов Starlink будут гарантировать подразделениям ВСУ бесперебойную связь, отметили в компании.

Также для нужд ВСУ ДТЭК наладил производство полевых печей и передал более 180 автомобилей.

"Всего с начала войны по инициативе Ахметова предприятия СКМ направили на помощь ВСУ и стране более 3 млрд грн. В рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова ВСУ и силы обороны получили 110 тыс. бронежилетов, дроны, рации, тактическую одежду, тепловизоры, камеры и другую технику и амуницию. Предприятия Ахметова переведены на военные рельсы по обеспечению ВСУ броней, металлоконструкциями, фортификационными сооружениями", – сказано в сообщении.