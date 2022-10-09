Мэр Кременчуга сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных объектов

По данным властей, ПВО сработало в Кременчугском районе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

"В Кременчугском районе сработала ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях", – написал он.

Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил информацию.

"Сегодня силами ПВО было сбито несколько воздушных целей в нашем регионе. Спасибо силам ПВО", – написал он.

Согласно сообщениям местных Telegrаm-каналов, изначально Малецкий писал об иранских дронах-камикадзе Shahed.

Скриншот: Труха Кременчуг| Новости о войне ️/ Telegrаm

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