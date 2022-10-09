Мэр Кременчуга сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных объектов

"В Кременчугском районе сработала ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях", – написал он.
Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил информацию.
"Сегодня силами ПВО было сбито несколько воздушных целей в нашем регионе. Спасибо силам ПВО", – написал он.
Согласно сообщениям местных Telegrаm-каналов, изначально Малецкий писал об иранских дронах-камикадзе Shahed.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты не захватывали территории Полтавской области после полномасштабного вторжения 24 февраля, но периодически обстреливают объекты региона, в том числе гражданскую инфраструктуру.
Так, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Начался пожар, обрушились конструкции здания. 8 июля в полиции сообщили, что правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате удара по торговому центру.