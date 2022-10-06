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Украина подписала с Германией контракт на поставку новых систем ПВО IRIS-T – посол

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Сумма контракта на поставку в Украину систем ПВО IRIS-T составила более &euro;0,5 млрд, отметил Мельник
Сумма контракта на поставку в Украину систем ПВО IRIS-T составила более €0,5 млрд, отметил Мельник
Фото: wikipedia.org

Украина подписала с ФРГ контракт на поставку Киеву сверхсовременных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня я хотел бы с радостью сообщить… новость. Мы буквально только что подписали контракт на поставку в Украину новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Сумма контракта – более €0,5 млрд, – сказал Мельник. – Мы благодарны правительству Германии, что нам удалось убедить их помочь с финансированием – не только с разрешением, не только с сопровождением, обучением нашего персонала".

По словам Мельника, таких сверхсовременных систем ПВО нет не только в бундесвере – "это новейшая система, которая может защитить большой город, как Киев и окрестности".

"Те три системы, о которых идет речь сейчас, будут поступать пошагово, начиная с начала следующего года. Но это тоже важно, ведь когда россияне будут знать, что эти системы будут у нас, когда они будут понимать, что не только один город… будет защищен, то таким образом нашим людям будет спаться гораздо спокойнее", – отметил дипломат.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью, опубликованном 28 сентября, заявила, что первую систему ПВО IRIS-T Украина получит уже в октябре.

Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, ПВО, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, бундесвер
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