Украина подписала с Германией контракт на поставку новых систем ПВО IRIS-T – посол

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня я хотел бы с радостью сообщить… новость. Мы буквально только что подписали контракт на поставку в Украину новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Сумма контракта – более €0,5 млрд, – сказал Мельник. – Мы благодарны правительству Германии, что нам удалось убедить их помочь с финансированием – не только с разрешением, не только с сопровождением, обучением нашего персонала".

По словам Мельника, таких сверхсовременных систем ПВО нет не только в бундесвере – "это новейшая система, которая может защитить большой город, как Киев и окрестности".

"Те три системы, о которых идет речь сейчас, будут поступать пошагово, начиная с начала следующего года. Но это тоже важно, ведь когда россияне будут знать, что эти системы будут у нас, когда они будут понимать, что не только один город… будет защищен, то таким образом нашим людям будет спаться гораздо спокойнее", – отметил дипломат.