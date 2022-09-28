Правительство ФРГ опубликовало новый список военной помощи Украине

В планах ФРГ поставить в Украину 13 мостовых систем, 90 большегрузных прицепов, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, четыре гаубицы и две реактивные системы залпового огня MARS II. Кроме того передадут машины и боеприпасы к установкам.
Когда будет доставлена военная помощь, на сайте правительства не уточняется "из соображений безопасности".
Министерство обороны обещало, что передадут Украине 16 мостовых систем. В ведомстве отметили, что такие машины можно использовать для преодоления водных преград или других препятствий в боях.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Сейчас ФРГ поставляет тяжелое вооружения, такое, как противотанковые средства и зенитные ракеты, а также более легкое, такое, как пулеметы, ручные гранаты и другие боеприпасы, отмечает аналитик издание RND. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.