Правительство ФРГ опубликовало новый список военной помощи Украине

В планах ФРГ поставить в Украину 13 мостовых систем, 90 большегрузных прицепов, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, четыре гаубицы и две реактивные системы залпового огня MARS II. Кроме того передадут машины и боеприпасы к установкам.

Когда будет доставлена военная помощь, на сайте правительства не уточняется "из соображений безопасности".

Министерство обороны обещало, что передадут Украине 16 мостовых систем. В ведомстве отметили, что такие машины можно использовать для преодоления водных преград или других препятствий в боях.