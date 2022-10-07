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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО ВСУ вечером уничтожили три российские ракеты над Запорожским районом – ОВА

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Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага, отметил Старух
Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага, отметил Старух
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 7 октября сбили три ракеты российских оккупантов над территорией Запорожского района.

Об этом в Telegram в 17.59 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Громкие звуки взрывов в областном центре – результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага", – написал руководитель ОВА.

По предварительной информации, пострадавших в результате ракетной атаки оккупантов нет, добавил Старух.

Менее часа назад глава ОВА информировал о нанесении российскими войсками очередного ракетного удара по Запорожью и пригороду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж, погибло 12 человек.

Утром 7 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, есть разрушения и пострадавшие. Через несколько часов областной центр подвергся ракетному удару, известно об одном раненом.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Запорожская область, Запорожская ОГА, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, взрывы, Александр Старух, российские оккупанты
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