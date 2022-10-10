В результате атаки РФ есть разрушения и пострадавший в Черкасской области – глава ОВА

Вечером над Каневским районом силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Подробности пока выясняются. Предварительно люди не пострадали.
В Черкасском районе во время последней воздушной тревоги наши защитники сбили вражескую ракету. Один человек травмирован. Повреждено около 20 домовладений.
Табурец призвал жителей прятаться во время каждой воздушной тревоги, так как опасна даже ракета, которую успели сбить
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.