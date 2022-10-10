В результате атаки РФ есть разрушения и пострадавший в Черкасской области – глава ОВА

Вечером над Каневским районом силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Подробности пока выясняются. Предварительно люди не пострадали.

В Черкасском районе во время последней воздушной тревоги наши защитники сбили вражескую ракету. Один человек травмирован. Повреждено около 20 домовладений.

Табурец призвал жителей прятаться во время каждой воздушной тревоги, так как опасна даже ракета, которую успели сбить