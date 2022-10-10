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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумах уже восстановили систему электроснабжения после ракетной атаки России

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По словам Дмитрия Живицкого, ситуация на границе Сумской области остается стабильной
По словам Дмитрия Живицкого, ситуация на границе Сумской области остается стабильной
Фото: depositphotos.com

После ракетной атаки России утром 10 октября в Сумской области восстанавливается система электроснабжения. Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По состоянию на 15.00 в области понемногу уже включается электроснабжение.

"Сумы уже подключены. Работы продолжаются. Ситуация на границе Сумской области остается стабильной. Информация о прорывах или атаках – фейк!" – заявил Живицкий.

Также, по его словам, возобновляется работа магазинов, аптек и АЗС, с доставкой товаров и топлива перебоев нет.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, НиколаевскойРовенскойОдесскойХмельницкойСумскойКировоградскойИвано-Франковской областях. По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что абсолютное большинство АЗС работают, а нефтепродуктов в стране достаточно"Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла", – заявил он.

Теги: Россия, Сумы, война, Сумская область, аптеки, АЗС, электроснабжение, война России против Украины, ракета, магазин, Дмитрий Живицкий
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