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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Украине нужен Путину, чтобы показать, что он держит власть в РФ в железном кулаке – Яценюк

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Яценюк считает, что оккупанты хотят запугать украинцев
Яценюк считает, что оккупанты хотят запугать украинцев
Фото: nfront.org.ua

Массированный ракетный удар оккупантов по Украине не связан с местью президента России Владимира Путина за взрыв на Крымском мосту. Такое мнение премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк выразил BBC в интервью, выдержку из которого опубликовал Киевский форум по безопасности, созданный фондом Яценюка Open Ukraine.

"Мировые медиа говорят, что Путин решил отомстить из-за того, что СБУ, вероятно, якобы взорвала мост. Который, кстати, является законной целью. Знаете, этому нацисту, этому военному преступнику Путину не нужно никаких причин. Он проигрывает на поле боя. Он осознает, что проигрывает эту войну", – сказал Яценюк.

По его словам, Путину обстрел украинской территории нужен, "чтобы удержать власть, чтобы продемонстрировать всем в России и российским "ястребам", что он до сих пор держит власть в России в железном кулаке".

"[Поэтому] он отдал приказ о беспрецедентной, бесчеловечной ракетной атаке против украинцев. На самом деле, чтобы нас запугать. Но мы не боимся", – заявил экс-премьер.

Он призвал союзников "как можно быстрее" предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я убежден, что Путин и далее будет обострять ситуацию. Он крыса, которая сама себя загнала в угол. Нам нужно осознать, что для него нет выхода из этой ситуации. Для нас также нет другого варианта, кроме как победить. Когда я говорю "для нас", я имею в виду Украину, Великобританию, весь свободный мир", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 октября российские оккупанты обстреляли города Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Великобритания, взрыв, война, Кремль, ПВО, оборона, мост, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Крымский мост, ракета, российские оккупанты
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