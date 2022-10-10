Ракетный удар по Украине нужен Путину, чтобы показать, что он держит власть в РФ в железном кулаке – Яценюк

"Мировые медиа говорят, что Путин решил отомстить из-за того, что СБУ, вероятно, якобы взорвала мост. Который, кстати, является законной целью. Знаете, этому нацисту, этому военному преступнику Путину не нужно никаких причин. Он проигрывает на поле боя. Он осознает, что проигрывает эту войну", – сказал Яценюк.

По его словам, Путину обстрел украинской территории нужен, "чтобы удержать власть, чтобы продемонстрировать всем в России и российским "ястребам", что он до сих пор держит власть в России в железном кулаке".

"[Поэтому] он отдал приказ о беспрецедентной, бесчеловечной ракетной атаке против украинцев. На самом деле, чтобы нас запугать. Но мы не боимся", – заявил экс-премьер.

Он призвал союзников "как можно быстрее" предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я убежден, что Путин и далее будет обострять ситуацию. Он крыса, которая сама себя загнала в угол. Нам нужно осознать, что для него нет выхода из этой ситуации. Для нас также нет другого варианта, кроме как победить. Когда я говорю "для нас", я имею в виду Украину, Великобританию, весь свободный мир", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)