Во второй половине дня украинская ПВО уничтожила 13 дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

Еще 13 дронов-камикадзе Shahed-136 украинские силы ПВО сбили во второй половине дня 10 октября Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября объявлена прежде всего из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению из Курской области [РФ] и Беларуси", – сказано в сообщении.

Отмечается, что девять Shahed-136 были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

"Также оккупанты атаковали этими дронами восток Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожено еще четыре Shahed-136", – добавили в ВС ВСУ.

Командование ВС ВСУ также предупредило украинцев, что угроза воздушных атак остается.

Отдельно во второй половине дня сообщалось об уничтожении двух беспилотников врага над Черкасской областью и еще двух (по данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко) – в районе Кривого Рога Днепропетровской области. О взрывах в Кривом Роге в результате (предположительно) атаки дронов-камикадзе сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул. Вероятно, эти сбитые беспилотники входят в общую статистику, озвученную командованием ВС ВСУ.

По состоянию на 14.00 10 октября Генштаб ВСУ сообщал, что Российская Федерация с утра использовала в ходе атаки на Украину 24 беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Уничтожено было 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".