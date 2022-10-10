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Во второй половине дня украинская ПВО уничтожила 13 дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

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Еще 13 дронов-камикадзе Shahed-136 украинские силы ПВО сбили во второй половине дня 10 октября
Еще 13 дронов-камикадзе Shahed-136 украинские силы ПВО сбили во второй половине дня 10 октября
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Украинским силам ПВО во второй половине дня 10 октября в период с 15.00 до 18.30 удалось сбить еще 13 беспилотников-камикадзе, выпущенных российскими оккупантами, сообщает в Facebook командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября объявлена прежде всего из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению из Курской области [РФ] и Беларуси", – сказано в сообщении.

Отмечается, что девять Shahed-136 были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

"Также оккупанты атаковали этими дронами восток Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожено еще четыре Shahed-136", – добавили в ВС ВСУ.

Командование ВС ВСУ также предупредило украинцев, что угроза воздушных атак остается.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0GyTa3BHecouZng7r6ZEdEMvhiZ8BxAWB3geVCRWTbyJUbhWrTyJw4XQBX9EUrvmAl

Отдельно во второй половине дня сообщалось об уничтожении двух беспилотников врага над Черкасской областью и еще двух (по данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко) – в районе Кривого Рога Днепропетровской области. О взрывах в Кривом Роге в результате (предположительно) атаки дронов-камикадзе сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул. Вероятно, эти сбитые беспилотники входят в общую статистику, озвученную командованием ВС ВСУ.

По состоянию на 14.00 10 октября Генштаб ВСУ сообщал, что Российская Федерация с утра использовала в ходе атаки на Украину 24 беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Уничтожено было 13 беспилотников, 10 из которых – типа "камикадзе".

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов –  КиеваХарьковаЛьвоваДнепра, Кривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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