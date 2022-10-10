Данилов: Цугцванг Путина перешел в активную фазу, ракетный обстрел Украины – проявление слабости

Речь об этом зашла при обсуждении массированного ракетного удара российских войск по гражданским объектам Украины 10 октября.

"Цугцванг Путина начался и перешел в активную фазу. Чтобы он дальше ни делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению. С учетом того, что Путин не может победить военным путем, он прибег к стратегии уничтожить нашу инфраструктуру, нашу экономику. И это не что иное, как образец агрессивного терроризма со стороны Российской Федерации", – сказал он.

Секретарь СНБО не согласился с определением, что Россия – спонсор терроризма.

"Россия является ничем иным, как страной-террористом, использующей все возможности для уничтожения нашей страны. Хочу заметить, что уничтожение нашей страны он не снимал с повестки дня. Он публично об этом подчеркивает. После этого с ним продолжают все общаться и продолжают говорить, что с ним нужно разговаривать. Насколько я понимаю, в цивилизованном мире с террористами никто не разговаривает", – объяснил он.

Данилов считает, что ракетная атака 10 октября по энергосистеме Украины – "это проявление слабости, это проявление понимания того, что он проиграет".

"Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику. Это его классическое поведение, он все это хотел сделать еще до войны. Потому что хаос, паника и внутренняя дестабилизация – это для них задача номер один. Я обращаю внимание, мы постоянно это подчеркивали", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице.

В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.