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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Цугцванг Путина перешел в активную фазу, ракетный обстрел Украины – проявление слабости

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Данилов: Путин не может победить военным путем
Данилов: Путин не может победить военным путем
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 10 октября в интервью "Украинской правде", что в ситуации с войной против Украины у российского президента Владимира Путина наступил цугцванг – шахматный термин, означающий, что каждый следующий ход ухудшает ситуацию.

Речь об этом зашла при обсуждении массированного ракетного удара российских войск по гражданским объектам Украины 10 октября.

"Цугцванг Путина начался и перешел в активную фазу. Чтобы он дальше ни делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению. С учетом того, что Путин не может победить военным путем, он прибег к стратегии уничтожить нашу инфраструктуру, нашу экономику. И это не что иное, как образец агрессивного терроризма со стороны Российской Федерации", – сказал он.

Секретарь СНБО не согласился с определением, что Россия – спонсор терроризма.

"Россия является ничем иным, как страной-террористом, использующей все возможности для уничтожения нашей страны. Хочу заметить, что уничтожение нашей страны он не снимал с повестки дня. Он публично об этом подчеркивает. После этого с ним продолжают все общаться и продолжают говорить, что с ним нужно разговаривать. Насколько я понимаю, в цивилизованном мире с террористами никто не разговаривает", – объяснил он.

Данилов считает, что ракетная атака 10 октября по энергосистеме Украины – "это проявление слабости, это проявление понимания того, что он проиграет".

"Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику. Это его классическое поведение, он все это хотел сделать еще до войны. Потому что хаос, паника и внутренняя дестабилизация – это для них задача номер один. Я обращаю внимание, мы постоянно это подчеркивали", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице.

В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибло 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также зачем-то заявила о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, терроризм, война, переговоры, террористы, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Алексей Данилов, энергосистема
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