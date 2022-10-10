Антон Геращенко: Полностью убирать вероятность ядерного удара РФ по Украине нельзя. Потому что Путин – шизофреник

"Полностью, на сто процентов, убирать эту вероятность [ядерного удара и угрозы применения ядерного оружия] нельзя, потому что Путин – совершенный шизрофреник. Но я это расцениваю как низкую вероятность. Могу даже сослаться на слова террориста Гиркина, который считает, что это будет огромный вред России. В первую очередь это политический вред. То есть Путин – и так уже изгой, а после этого вся Россия, все российские граждане становятся изгоями", – заявил он.
Геращенко заявил о необходимости продолжать добиваться изоляции России.
"Нужна полная торгово-экономическая блокада прямо сейчас. Пока мы здесь разговариваем, из России идут фуры с экспортом в Европу, идут из Европы фуры и поезда с экспортом в Россию. Продолжается заработок денег на цивилизованных странах, с этих денег платятся налоги, с этих налогов покупается оружие: те самые ракеты и дроны-камикадзе, которые летят и убивают украинцев", – добавил советник главы МВД.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. И повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.