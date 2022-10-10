Антон Геращенко: Полностью убирать вероятность ядерного удара РФ по Украине нельзя. Потому что Путин – шизофреник

Геращенко: Путин – и так уже изгой, а после этого вся Россия, все российские граждане становятся изгоями Фото: mvs.gov.ua

"Полностью, на сто процентов, убирать эту вероятность [ядерного удара и угрозы применения ядерного оружия] нельзя, потому что Путин – совершенный шизрофреник. Но я это расцениваю как низкую вероятность. Могу даже сослаться на слова террориста Гиркина, который считает, что это будет огромный вред России. В первую очередь это политический вред. То есть Путин – и так уже изгой, а после этого вся Россия, все российские граждане становятся изгоями", – заявил он.

Геращенко заявил о необходимости продолжать добиваться изоляции России.

"Нужна полная торгово-экономическая блокада прямо сейчас. Пока мы здесь разговариваем, из России идут фуры с экспортом в Европу, идут из Европы фуры и поезда с экспортом в Россию. Продолжается заработок денег на цивилизованных странах, с этих денег платятся налоги, с этих налогов покупается оружие: те самые ракеты и дроны-камикадзе, которые летят и убивают украинцев", – добавил советник главы МВД.

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