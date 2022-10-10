Антон Геращенко: Белорусская армия небоеспособна. Если под давлением Путина Лукашенко вступит в войну, его режим падет

"Лукашенко [президент России Владимир] Путин уговаривал напасть вместе с ним еще перед 24 февраля. Лукашенко как хитрый, опытный жулик отказывался от этого. Отказывался до сих пор, – сказал Геращенко. – Я уверен, что на сегодня Лукашенко все так же не хочет принимать участие в прямой агрессии против Украины своими войсками, но Путин заставляет его делать такие громкие заявления, чтобы физически отвлекать часть наших Вооруженных сил для обороны северной части Украины, чтобы меньше наших войск участвовало в наступлении на востоке и юге".
Геращенко подчеркнул, что в любом случае Лукашенко является сообщником Путина, потому что предоставил территорию Беларуси российским войскам для вторжения в Украину, для ударов ракетами, артиллерией и авиацией. При этом, убежден политик, белорусская армия вообще не готова к военным действиям.
"Белорусская армия небоеспособна. У них нет никакой мотивации воевать против Украины. Белорусские офицеры и солдаты с 24 февраля сидят в интернете, в Telegram-каналах и видят последствия нападения российской армии, которая была многократно сильнее и лучше оснащена, чем белорусская, поэтому никакого желания погибнуть здесь у них нет. Воевать с той армией, которая не хочет воевать, – бесполезное занятие. Мы это видим на примере российской армии", – отметил советник министра.
Он убежден, что если Лукашенко все-таки вступит в войну, его режим прекратит существование.
"Если под давлением Путина Лукашенко поддастся и его войска примут участие в прямом вторжении в Украину, думаю, это закончится для Лукашенко плачевно. Его режим падет и под ударами оппозиции, и под ударами восставшего народа, и под ударами Вооруженных сил Украины", – спрогнозировал Геращенко.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко впервые прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключили, что вручение ноты может быть "частью плана РФ по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".
10 октября Лукашенко заявил, что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование группировки, вызванное "обострением на западных границах Союзного государства", уже началось. В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета". "Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам", – написал он в Twitter. Он считает, что пока о повторном вторжении российских войск из Беларуси речь не идет.