Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета – Офис президента Украины

"Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина "оценивает риски и готова к любым угрозам".

"Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ сейчас речь не идет", – заявил Подоляк.

Лукашенко продовжує продавати Рф останні крихти суверенітету. Заява про розміщення ru-контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. * оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.