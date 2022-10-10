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Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета – Офис президента Украины

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Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, который находится при власти в Беларуси с 1994 года, торгует суверенитетом страны. Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина "оценивает риски и готова к любым угрозам".

"Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ сейчас речь не идет", – заявил Подоляк.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, вторжение, суверенитет, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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