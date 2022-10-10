Массированный обстрел оккупантами Украины, заговор Путина и Лукашенко. Интервью Бацман с Антоном Геращенко. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Главной темой интервью стали массированные удары российских оккупантов по Украине 10 октября, а также решение называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина о развертывании совместной региональной группировки войск.

Геращенко родился в 1979 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия".

Депутат Верховной Рады VIII созыва (2014–2019 годы). В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы МВД и занимал эту должность до августа 2021 года.

С августа 2021 года – советник главы МВД Дениса Монастырского.