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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Массированный обстрел оккупантами Украины, заговор Путина и Лукашенко. Интервью Бацман с Антоном Геращенко. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

Главной темой интервью стали массированные удары российских оккупантов по Украине 10 октября, а также решение называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина о развертывании совместной региональной группировки войск

Геращенко родился в 1979 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия".

Депутат Верховной Рады VIII созыва (2014–2019 годы). В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы МВД и занимал эту должность до августа 2021 года.

С августа 2021 года – советник главы МВД Дениса Монастырского. 

Теги: Владимир Путин, МВД, Александр Лукашенко, Антон Геращенко, Алеся Бацман, война России против Украины, российские оккупанты
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