Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Лукашенко рассказал, что о развертывании сил договорился с Путиным на встрече в Санкт-Петербурге Фото: EPA

Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с Путиным.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", – сказал он.

По его словам, основа этой группировки – вооруженные cилы Республики Беларусь.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – добавил он.