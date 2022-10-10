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Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

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Лукашенко рассказал, что о развертывании сил договорился с Путиным на встрече в Санкт-Петербурге
Лукашенко рассказал, что о развертывании сил договорился с Путиным на встрече в Санкт-Петербурге
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом Лукашенко сообщил на совещании по вопросам безопасности, его цитирует пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с Путиным.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", – сказал он.

По его словам, основа этой группировки – вооруженные cилы Республики Беларусь.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – добавил он.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, войска
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