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Вместо ядерного оружия Россия активирует Лукашенко – министр обороны Литвы

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Анушаускас считает, что РФ хочет отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью
Анушаускас считает, что РФ хочет отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью
Фото: ЕРА

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Россия пока не планирует прибегать к использованию ядерного оружия. Об этом он 9 октября написал в Twitter.

По мнению литовского министра, РФ намерена использовать в своих целях считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, поэтому накануне белорусские власти обвинили Украину в якобы подготовке удара по Беларуси.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", – написал Анушаускас.

Вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. В МИД Украины подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, МИД Украины, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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