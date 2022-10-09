Вместо ядерного оружия Россия активирует Лукашенко – министр обороны Литвы

Анушаускас считает, что РФ хочет отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью Фото: ЕРА

По мнению литовского министра, РФ намерена использовать в своих целях считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, поэтому накануне белорусские власти обвинили Украину в якобы подготовке удара по Беларуси.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", – написал Анушаускас.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many * forces as possible from the front to the border with Belarus. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 9, 2022

Вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту. В ней белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. В МИД Украины подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.