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МИД Беларуси вручил украинскому послу ноту, в которой утверждает, что Украина "планирует удар" по Беларуси. Киев отреагировал

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МИД Украины заявил о провокации
МИД Украины заявил о провокации
Фото: depositphotos.com

Вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в ночь на 9 октября.

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", – говорится в заявлении. 

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает граждан Беларуси не поддаваться провокациям. 

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", – подчеркнули в МИД. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, МИД Украины, провокации, МИД Беларуси, война России против Украины, дипломаты, Игорь Кизим
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