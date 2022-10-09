МИД Беларуси вручил украинскому послу ноту, в которой утверждает, что Украина "планирует удар" по Беларуси. Киев отреагировал

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", – говорится в заявлении.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает граждан Беларуси не поддаваться провокациям.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", – подчеркнули в МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)