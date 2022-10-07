"Наш главный сигнал – никаких войн". В Нобелевском комитете объяснили, почему дали премию мира Украине, РФ и Беларуси

Она объяснила, что премия ставит целью обратить внимание на важность гражданского общества и усилий, предпринимаемых правозащитниками.
"Мы бы хотели показать важность выбора людей в том, чтобы встать против несправедливости, войны и за человеческие ценности", – сказала глава комитета.
Рейсс-Андерсен подчеркнула, что все лауреаты защищают права человека.
"Этих трех лауреатов объединяет то, что люди могут встать и изменить ситуацию к лучшему в их странах. Другая очевидная общая черта – они все объединены одной целью, несмотря на границы, разделяющие эти три нации. Наш главный сигнал – это всегда мир и никаких войн. [Нужно] развивать нации, способные противостоять авторитарным режимам, которые имеют тенденцию совершать акты агрессии", – сказала она.
Она добавила, что Кремль является одной из сторон и агрессором в войне в Украине.
Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Бяляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".
Комитет отметил, что Бяляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.
Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".
Решение Нобелевского комитета раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что это "интересное понимание слова "мир".
Свое разочарование также высказали украинцы в социальных сетях.