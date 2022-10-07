"Наш главный сигнал – никаких войн". В Нобелевском комитете объяснили, почему дали премию мира Украине, РФ и Беларуси

Она объяснила, что премия ставит целью обратить внимание на важность гражданского общества и усилий, предпринимаемых правозащитниками.

"Мы бы хотели показать важность выбора людей в том, чтобы встать против несправедливости, войны и за человеческие ценности", – сказала глава комитета.

Рейсс-Андерсен подчеркнула, что все лауреаты защищают права человека.

"Этих трех лауреатов объединяет то, что люди могут встать и изменить ситуацию к лучшему в их странах. Другая очевидная общая черта – они все объединены одной целью, несмотря на границы, разделяющие эти три нации. Наш главный сигнал – это всегда мир и никаких войн. [Нужно] развивать нации, способные противостоять авторитарным режимам, которые имеют тенденцию совершать акты агрессии", – сказала она.

Она добавила, что Кремль является одной из сторон и агрессором в войне в Украине.