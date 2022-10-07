Религиовед Козловский: В Нобелевском комитете хотели сделать послание Лукашенко и Путину и "подарок" Путину на день рождения

"Это событие важное для всего украинского общества. С одной стороны, это неожиданно. С другой стороны, это почетно и в какой-то степени является признанием европейским и мировым сообществом того, что мы – демократическое государство, которое не просто уважает права и свободы людей, но имеет такие мощные организации, которые их защищают. Особенно сейчас во время агрессии России против Украины. "Центр гражданских свобод" в данном случае презентует фактически позицию Украины по защите демократических прав и свобод граждан," – считает собеседник.

По его словам, понятна неоднозначная реакция украинского общества на то, что премию вручили одновременно украинской организации и представителям двух стран, развязавшей войну против Украины.

"Это просто другая логика. Нам с нашей обожженной войной психикой, травмированным сознанием это немного болезненно. Мы действительно несем огромную нагрузку этой войны. Естественно, через нашу оптику мы видим это иначе, чем, скажем, в мирной Европе. Это оптика людей, травмированных этой войной, переживающих страшные времена, и возмущение, которое можно увидеть в соцсетях, оно закономерно. Но если посмотреть глазами другого наблюдателя, в том есть логика", – сказал Козловский.

По его словам, не совсем понятно, почему России второй год подряд присуждется премия, – это "вызывает определенной степени вопросы". При этом собеседник считает, что логика Нобелевского комитета состояла в противопоставлении опыта правозащитной деятельности в Украине и странах, напавших на Украину.

"С точки зрения Нобелевского комитета (трудно за них говорить, но там есть разные тенденции и люди) логика понятна. Они делают фокус на Восточную Европу. С одной стороны, есть Украина, где есть действительно демократия, где свободно работают правозащитники. Их никто не преследует, им предоставляются различные площадки, чтобы они озвучивали свои идеи, проводили свои акции. Что касается России и Беларуси, они присудили премию тем, кто пострадал от режима. От Путинского режима – "Мемориал", который запрещен в России, а от лукашенковского режима – "Весна", она разгромлена, а ее руководитель находится в местах лишения свободы. Там преследуется права и свободы людей и правозащитники за это страдают. Этот акцент, что перед нами главная ценность – права и свободы людей, и вот так по-разному они реализуются. Насколько я понимаю, таким образом они хотели сделать послание своего рода Александру Лукашенко и Владимиру Путину и "подарок" Путину на день рождения. И так у них получилось", – пояснил Козловский.

По его мнению, присуждение премии мира показывает, что Украина по-прежнему находится в фокусе внимания в Европе.

"Нам не всегда понятна логика, но мы пытаемся развязать этот узел, как его формировали в своем сознании [члены комитета], и понимаем, что Украина самая важная в этой премии. Важно, что есть акцент на Украину. Что Украина не только не уходит из поля зрения мировой общественности, а даже наоборот, к ней таким образом приковывается внимание. Это награда не главам правительства, не политическим деятелям, а именно гражданским людям. Этот акцент Нобелевского комитет тут является главным", – подчеркнул Козловский.

Он рассказал, что премия, как и положено, будет разделена между тремя лауреатами. На церемонию вручения отправится руководитель "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

"Она отдала всю себя этому делу. Она жертвенный человек с добрым сердцем, которая пропускает через себя трагедии людей, которые ищут защиты и хотят чтобы их услышали. Она является их голосом. Все сотрудники центр достойны премии. Матвийчук недавно выступала в ООН и буквально несколько дней назад получила альтернативную Нобелевскую премию. Это можно сказать двойной успех", – резюмировал Козловский.