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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал слова Меркель о невозможности прочного мира без России "чистым лицемерием"

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Подоляк обратил внимание Меркель на то, что Россия является страной-агрессором, а не гарантом мира
Подоляк обратил внимание Меркель на то, что Россия является страной-агрессором, а не гарантом мира
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в Twitter отреагировал на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы невозможности достижения прочного мира в Европе без вовлечения России.

"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП (оружием массового поражения. – "ГОРДОН"), если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира". Как это остановить?" – написал Подоляк.

Ранее Меркель, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.

28 сентября Меркель уже озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Украина, ядерное оружие, Москва, ФРГ, переговоры, аннексия, холодная война, Европейский союз, Владимир Зеленский, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, канцлер
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