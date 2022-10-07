Подоляк назвал слова Меркель о невозможности прочного мира без России "чистым лицемерием"

Подоляк обратил внимание Меркель на то, что Россия является страной-агрессором, а не гарантом мира Фото: president.gov.ua

"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП (оружием массового поражения. – "ГОРДОН"), если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира". Как это остановить?" – написал Подоляк.

Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: «Без Росії не буде міцного миру». Як це зупинити? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Ранее Меркель, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.

28 сентября Меркель уже озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".