Подоляк: Ответом на попытки эскалации со стороны РФ должно быть снятие табу на поставки Украине конкретного оружия

Подоляк: Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников Фото: president.gov.ua

Так он прокомментировал призыв главы Европарламента Роберты Метсолы предоставить Украине больше современного оружия.

"Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия. Для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки. Спасибо, Роберта Метсола, за лидерство назвать вещи своими именами", – говорится в заявлении.