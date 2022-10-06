Подоляк: Ответом на попытки эскалации со стороны РФ должно быть снятие табу на поставки Украине конкретного оружия

Так он прокомментировал призыв главы Европарламента Роберты Метсолы предоставить Украине больше современного оружия.
"Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия. Для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки. Спасибо, Роберта Метсола, за лидерство назвать вещи своими именами", – говорится в заявлении.
Кожна спроба ескалації з боку Рф має отримувати чітку відповідь від союзників. Не лише політичну, а й зняття табу на постачання конкретної зброї. Для ефективнішого звільнення територій * потрібні сучасні танки. Дякуємо @RobertaMetsola за лідерство назвати речі своїми іменами.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 6, 2022
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.
При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.
16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине снарядов ATACMS дальностью до 300 км к РСЗО HIMARS.
Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.