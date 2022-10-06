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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Ответом на попытки эскалации со стороны РФ должно быть снятие табу на поставки Украине конкретного оружия

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Подоляк: Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников
Подоляк: Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников
Фото: president.gov.ua

Для более эффективного освобождения территорий от российских оккупантов Украине нужны современные танки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 6 октября.

Так он прокомментировал призыв главы Европарламента Роберты Метсолы предоставить Украине больше современного оружия.

"Каждая попытка эскалации со стороны России должна получать четкий ответ от союзников. Не только политический, но и снятие табу на поставку конкретного оружия. Для более эффективного освобождения территорий Украине нужны современные танки. Спасибо, Роберта Метсола, за лидерство назвать вещи своими именами", – говорится в заявлении.

Контекст:

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

16 августа министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине снарядов ATACMS дальностью до 300 км к РСЗО HIMARS.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре Резников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Европарламент, танки, военная помощь, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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