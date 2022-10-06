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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцам нужно оружие". Глава Европарламента призвала ЕС дать Украине танки западного образца

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Метсола: За предоставленную Киеву технику страны получат компенсацию из фонда ЕС
Метсола: За предоставленную Киеву технику страны получат компенсацию из фонда ЕС
Фото: ЕРА

Страны Европейского союза должны предоставить Украине современное вооружение для борьбы с российской агрессией. Об этом 5 октября заявила спикер Европарламента Роберта Метсола, сообщает AFP.

По словам политика, она будет отстаивать эту позицию на саммите лидеров ЕС 7 октября в Праге (Чехия).

"Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию. Например, танки Leopard 2, которые есть у нескольких стран – членов союза", – сказала Метсола.

По ее данным, в армиях Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Венгрии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, а также Норвегии, Швейцарии и Турции (не входящих в ЕС), находятся примерно 2 тыс. танков. Глава Европарламента заявила, что страны, желающие предоставить часть из них Украине, получат компенсацию из фонда ЕС, который уже выделил 2,5 млрд на военные закупки.

"Я думаю, что нам нужно скорее провести эти обсуждения, особенно потому, что мы видим, с одной стороны, эскалацию со стороны РФ, а с другой – что Украина успешно вытесняет россиян", – добавила она.

Некоторые страны ЕС опасаются, что поставки для Украины могут поставить под угрозу их собственную национальную оборону, отмечает AFP отмечает.

Однако Метсола считает, что передача танков Leopard "не окажет существенного влияния" на общую безопасность этих государств.

Председатель парламента также призвала ускорить принятие Украины в ЕС. По ее словам, "у нас есть страна, которая продемонстрировала намерение и подавляющую готовность вступления, превзойдя все наши ожидания и достигнув целей, на которые другим странам потребовались бы месяцы или годы".

Контекст:

12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Теги: Украина, Европарламент, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Евросоюз, Роберта Метсола
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