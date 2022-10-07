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"Никогда раньше Европа не была перед такой угрозой". Зеленский заявил, что РФ не должна добиться успеха в попытке принудить европейцев к энергетической бедности

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От России можно ожидать и уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей, отметил Зеленский
От России можно ожидать и уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 октября в ходе выступления на заседании Европейского совета в режиме видеосвязи призвал страны ЕС "особенно внимательно подойти к вопросу защиты критической инфраструктуры" на фоне диверсий, произошедших на газопроводах в Балтийском море.

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой – угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого", – сказал глава государства.

Зеленский также призвал "усиливать сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями".

"Россия не должна добиться успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии", – указал президент.

Ключевой вызов при этом – в Украине, добавил Зеленский.

"Первое – это физическая защита энергетических объектов от российских ударов. Нам необходимо достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества, – подчеркнул он. – Второе – это Запорожская атомная станция. Мы должны наконец заставить Россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию… Это абсолютно необходимо для радиационной безопасности... Для того, чтобы у Украины был необходимый объем электричества для экспорта. Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС".

Третий пункт, по словам Зеленского, – это быстрое восстановление объектов в Украине, которые Россия разрушила боевыми действиями.

"Я благодарен тем странам, которые уже начали работу по нашему Fast Recovery Plan. И мы ожидаем содержательного обсуждения этой темы во время конференции в Германии 25 октября", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/625622782360195/

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем и заявил, что США выяснят причину того, что случилось.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недопоставки газа европейским потребителям.

Теги: Россия, Украина, электричество, экспорт, угрозы, газопровод, Северный поток, радиация, Европейский совет, диверсия, Владимир Зеленский, Европа, МАГАТЭ, бедность, президент, безопасность, взрывы, инфраструктура, сотрудничество, обращение, ЕС, восстановление
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