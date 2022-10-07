"Никогда раньше Европа не была перед такой угрозой". Зеленский заявил, что РФ не должна добиться успеха в попытке принудить европейцев к энергетической бедности

От России можно ожидать и уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой – угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого", – сказал глава государства.

Зеленский также призвал "усиливать сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями".

"Россия не должна добиться успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии", – указал президент.

Ключевой вызов при этом – в Украине, добавил Зеленский.

"Первое – это физическая защита энергетических объектов от российских ударов. Нам необходимо достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества, – подчеркнул он. – Второе – это Запорожская атомная станция. Мы должны наконец заставить Россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию… Это абсолютно необходимо для радиационной безопасности... Для того, чтобы у Украины был необходимый объем электричества для экспорта. Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС".

Третий пункт, по словам Зеленского, – это быстрое восстановление объектов в Украине, которые Россия разрушила боевыми действиями.

"Я благодарен тем странам, которые уже начали работу по нашему Fast Recovery Plan. И мы ожидаем содержательного обсуждения этой темы во время конференции в Германии 25 октября", – резюмировал президент Украины.