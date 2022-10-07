Зеленский: Чтобы остановить деоккупацию Украины, Россия вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав войну

Об этом 7 октября в ходе выступления на заседании Европейского совета в режиме видеосвязи заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись его речи опубликована в Facebook Офиса президента.

Накануне, 6 октября, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом она повторила ряд пропагандистских тезисов, в частности о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая возглавляет украинскую делегацию в Джакарте, отвергла предложения Матвиенко.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы, – сказал Зеленский. – Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал Матвиенко думать не о мирных переговорах, а о своей защите в Гааге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)