"Даже самый худший мир лучше войны". Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия по прекращению кровопролития в Украине

Об этом Эрдоган сказал 6 октября на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге (Чехия), его цитирует сайт президента Турции.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции. Хотя неприемлемые события на местах усложняют нашу работу, мы продолжим усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны", – отметил Эрдоган.

Президент Турции назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ.

Эрдоган 29 сентября в ходе телефонного разговора призвал президента РФ Владимира Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс".

11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Война России против Украины. Главное (обновляется)