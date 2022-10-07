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"Даже самый худший мир лучше войны". Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия по прекращению кровопролития в Украине

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Эрдоган назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ
Эрдоган назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара с первого дня войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, приложила огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие и предотвратить гибель людей и разрушения.

Об этом Эрдоган сказал 6 октября на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге (Чехия), его цитирует сайт президента Турции.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции. Хотя неприемлемые события на местах усложняют нашу работу, мы продолжим усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны", – отметил Эрдоган.

Президент Турции назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ.

Эрдоган 29 сентября в ходе телефонного разговора призвал президента РФ Владимира Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс".

11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украине. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.

Путин 30 сентября во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Зеленский, реагируя на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, экспорт, саммит, война России против Украины, обмен пленными, пресс-конференция, зерно
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