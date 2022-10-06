"Думали, что нас меняют последними". Командиры "Азова" до освобождения из плена не знали о теракте в Оленовке

"С первого дня выхода из плена весь командный офицерский состав "Азова" включается в процесс обмена пленными. Мы начали собирать списки. Об Оленовке мы узнали в Чернигове (где в том числе проходил обмен. – "ГОРДОН"), нам сказали побратимы. Мы думали, что нас меняют последними, потому что в "Азове" так принято – первым командир заходит на поле боя и выходит последним. К сожалению, на это (обмен пленными. – "ГОРДОН") мы не влияли. Мы чувствуем долг перед теми, кто там находится", – сказал он.

По словам Кротевича, на данный момент "Азов" опрашивает военных и собирает списки тех, кто мог погибнуть в Оленовке. В списке России 53 или 54 человека, по украинским данным – пока что 41. Но опрашивание еще не завершено, работа над списком ведется, сказал Кротевич.