"Думали, что нас меняют последними". Командиры "Азова" до освобождения из плена не знали о теракте в Оленовке

"С первого дня выхода из плена весь командный офицерский состав "Азова" включается в процесс обмена пленными. Мы начали собирать списки. Об Оленовке мы узнали в Чернигове (где в том числе проходил обмен. – "ГОРДОН"), нам сказали побратимы. Мы думали, что нас меняют последними, потому что в "Азове" так принято – первым командир заходит на поле боя и выходит последним. К сожалению, на это (обмен пленными. – "ГОРДОН") мы не влияли. Мы чувствуем долг перед теми, кто там находится", – сказал он.
По словам Кротевича, на данный момент "Азов" опрашивает военных и собирает списки тех, кто мог погибнуть в Оленовке. В списке России 53 или 54 человека, по украинским данным – пока что 41. Но опрашивание еще не завершено, работа над списком ведется, сказал Кротевич.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.
19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.