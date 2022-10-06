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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Думали, что нас меняют последними". Командиры "Азова" до освобождения из плена не знали о теракте в Оленовке

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При взрыве в Оленовке погибло несколько десятков украинских военных, находившихся в плену
При взрыве в Оленовке погибло несколько десятков украинских военных, находившихся в плену
Фото: EPA

О теракте в оккупированной Оленовке Донецкой области, где погибли украинские пленные, вернувшиеся из плена азовцы узнали уже после обмена. Об этом рассказал 5 октября начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (Тавр) на брифинге командиров полка, который транслировал YouTube-канал НВ.

"С первого дня выхода из плена весь командный офицерский состав "Азова" включается в процесс обмена пленными. Мы начали собирать списки. Об Оленовке мы узнали в Чернигове (где в том числе проходил обмен. – "ГОРДОН"), нам сказали побратимы. Мы думали, что нас меняют последними, потому что в "Азове" так принято – первым командир заходит на поле боя и выходит последним. К сожалению, на это (обмен пленными. – "ГОРДОН") мы не влияли. Мы чувствуем долг перед теми, кто там находится", – сказал он.

По словам Кротевича, на данный момент "Азов" опрашивает военных и собирает списки тех, кто мог погибнуть в Оленовке. В списке России 53 или 54 человека, по украинским данным – пока что 41. Но опрашивание еще не завершено, работа над списком ведется, сказал Кротевич.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Теги: теракт, военные, полк Азов, пленные, Оленовка, война России против Украины
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