В ООН рассказали, почему миссия организации до сих пор не отправилась в Оленовку

"Мы не можем отправить какую-либо команду, не убедившись, что у нас есть все гарантии безопасности, материально-технические вопросы, но особенно гарантии безопасности, которые нам нужны. Пока это не будет сделано, мы не сможем их отправить", – сказал Дюжаррик.

На вопрос: "То есть Россия не дает гарантий безопасности?" спикер прямо не ответил.

"Я говорю о том, что нам нужен зеленый свет повсюду. Пока у нас не будет зеленого цвета, мы не можем отправлять людей", – заявил он.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

7 сентября заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявляла, что "в ближайшие дни" в Оленовку должна отправиться миссия по установлению фактов в связи с терактом, но этого не произошло.