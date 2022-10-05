В ООН рассказали, почему миссия организации до сих пор не отправилась в Оленовку

"Мы не можем отправить какую-либо команду, не убедившись, что у нас есть все гарантии безопасности, материально-технические вопросы, но особенно гарантии безопасности, которые нам нужны. Пока это не будет сделано, мы не сможем их отправить", – сказал Дюжаррик.
На вопрос: "То есть Россия не дает гарантий безопасности?" спикер прямо не ответил.
"Я говорю о том, что нам нужен зеленый свет повсюду. Пока у нас не будет зеленого цвета, мы не можем отправлять людей", – заявил он.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.
7 сентября заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявляла, что "в ближайшие дни" в Оленовку должна отправиться миссия по установлению фактов в связи с терактом, но этого не произошло.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.
19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.