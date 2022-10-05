ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН рассказали, почему миссия организации до сих пор не отправилась в Оленовку

Теракт в Оленовке был совершен в конце июля
Теракт в Оленовке был совершен в конце июля
Фото: EPA

ООН не может без гарантий безопасности направить миссию для установления фактов теракта во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, в ходе которого погибли украинские военнопленные. Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 4 октября на брифинге, текстовая версия которого опубликована на его сайте.

"Мы не можем отправить какую-либо команду, не убедившись, что у нас есть все гарантии безопасности, материально-технические вопросы, но особенно гарантии безопасности, которые нам нужны. Пока это не будет сделано, мы не сможем их отправить", – сказал Дюжаррик.

На вопрос: "То есть Россия не дает гарантий безопасности?" спикер прямо не ответил.

"Я говорю о том, что нам нужен зеленый свет повсюду. Пока у нас не будет зеленого цвета, мы не можем отправлять людей", – заявил он.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов о взрыве в Оленовке.

7 сентября заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявляла, что "в ближайшие дни" в Оленовку должна отправиться миссия по установлению фактов в связи с терактом, но этого не произошло.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, теракт, пленные, Оленовка, война России против Украины, Стефан Дюжаррик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о вирутальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о вирутальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"А что делать? Такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
"А что делать? Такая жизнь у нас". Наташа Королева заявила, что отпустит мужа-стриптизера воевать против Украины
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (114930)
2
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (107165)
3
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (91454)
4
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (87836)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (78590)
6
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (75330) G
7
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (63145)
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (56285)
 
 
 
 