Экспорт зерна из Украины почти вышел на довоенные показатели – Кубраков

"[Зерновой] коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 млн тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны", – сказал министр.
По его данным, за два месяца из трех украинских морских портов около 250 судов вывезли в разные страны более 5,5 млн тонн аграрной продукции, четыре судна "отравлены в рамках мировой продовольственной программы в беднейшие страны Африки".
"Если брать результаты сентября – почти 4 млн тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай (посчитаем), железная дорога и грузовики. Я думаю, что у нас будет точно около 6 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", – объяснил Кубраков.
Он отметил, что на экспорт идет уже и зерно нового урожая.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
По данным Мининфраструктуры на 29 сентября, из украинских портов вышли 238 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 5,46 млн тонн агропродукции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.
29 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.