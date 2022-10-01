Экспорт зерна из Украины почти вышел на довоенные показатели – Кубраков

"[Зерновой] коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 млн тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны", – сказал министр.

По его данным, за два месяца из трех украинских морских портов около 250 судов вывезли в разные страны более 5,5 млн тонн аграрной продукции, четыре судна "отравлены в рамках мировой продовольственной программы в беднейшие страны Африки".

"Если брать результаты сентября – почти 4 млн тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай (посчитаем), железная дорога и грузовики. Я думаю, что у нас будет точно около 6 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", – объяснил Кубраков.

Он отметил, что на экспорт идет уже и зерно нового урожая.