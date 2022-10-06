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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов ответил Матвиенко: Думайте о защите в Гааге, а не о мирных переговорах

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Данилов заявил, что переговоры Украины и РФ будут "только с новыми российскими властями"
Данилов заявил, что переговоры Украины и РФ будут "только с новыми российскими властями"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов посоветовал главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко думать не о мирных переговорах, а о своей защите в Гааге. Свою реакцию на предложение Матвиенко провести мирные переговоры он опубликовал в Twitter 6 октября.

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитых вами украинцах и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко…" – написал он.

Матвиенко 6 октября призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая возглавляет украинскую делегацию в Джакарте, отвергла предложения Матвиенко.

"Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь! Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники! С ними никто никаких переговоров не будет вести!" – написала она в Facebook.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

Теги: Индонезия, Валентина Матвиенко, переговоры, аннексия, парламент, саммит, российская агрессия, война России против Украины, Джакарта, Алексей Данилов, Елена Кондратюк
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