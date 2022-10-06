Данилов ответил Матвиенко: Думайте о защите в Гааге, а не о мирных переговорах

Данилов заявил, что переговоры Украины и РФ будут "только с новыми российскими властями" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитых вами украинцах и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко…" – написал он.

Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 6, 2022

Матвиенко 6 октября призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая возглавляет украинскую делегацию в Джакарте, отвергла предложения Матвиенко.

"Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь! Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники! С ними никто никаких переговоров не будет вести!" – написала она в Facebook.