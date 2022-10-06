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"Серьезный саботаж". Служба безопасности Швеции назвала предварительную причину повреждения "Северных потоков"

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Следственные действия на месте завершены
Следственные действия на месте завершены
Фото: ЕРА

Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стали взрывы. Такой вывод предварительного следствия 6 октября обнародован на сайте службы безопасности Швеции.

Вместе с береговой охраной, армией и полицией она провела обследование мест разрыва и заявляет о случае "серьезного саботажа".

Там считают, что в экономической зоне Швеции в Балтийском море произошло несколько взрывов и это повредило трубы, по которым транспортировалось топливо.

С места взрывов произведены выемки, эксперты приступили к исследованию доказательств.

"Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли кому-либо предъявить подозрение, а затем привлечь к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Следственные действия на месте завершены, проинформировала шведская служба безопасности, прокуратура сняла оцепление в акватории.

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". В ответ президент США Джо Байден назвал повреждение "Северных потоков" сознательным саботажем и заявил, что США выяснят причину, что случилось.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Теги: взрыв, газ, Швеция, следствие, газопровод, Северный поток, Балтийское море, Северный поток – 2
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