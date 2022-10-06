"Серьезный саботаж". Служба безопасности Швеции назвала предварительную причину повреждения "Северных потоков"

Вместе с береговой охраной, армией и полицией она провела обследование мест разрыва и заявляет о случае "серьезного саботажа".

Там считают, что в экономической зоне Швеции в Балтийском море произошло несколько взрывов и это повредило трубы, по которым транспортировалось топливо.

С места взрывов произведены выемки, эксперты приступили к исследованию доказательств.

"Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли кому-либо предъявить подозрение, а затем привлечь к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Следственные действия на месте завершены, проинформировала шведская служба безопасности, прокуратура сняла оцепление в акватории.