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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗАЭС является украинским объектом – гендиректор МАГАТЭ

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Гросси также анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Гросси также анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему считает Запорожскую атомную электростанцию украинским объектом. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции во время визита в Киев 6 октября, пишет "Европейская правда".

"Этот вопрос, касающийся международного права... Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом", – сказал он.

Гросси также анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на станции с двух до четырех человек, которые будут меняться каждые три-четыре недели.

Он сказал, что ситуация на ЗАЭС остается опасной, так как территория вокруг заминирована, а находящийся в заложниках на станции украинский персонал "находится под сильным давлением".

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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