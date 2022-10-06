ЗАЭС является украинским объектом – гендиректор МАГАТЭ

"Этот вопрос, касающийся международного права... Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом", – сказал он.

Гросси также анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на станции с двух до четырех человек, которые будут меняться каждые три-четыре недели.

Он сказал, что ситуация на ЗАЭС остается опасной, так как территория вокруг заминирована, а находящийся в заложниках на станции украинский персонал "находится под сильным давлением".