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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Уверен, если Путин применит тактическое ядерное оружие, войска НАТО войдут в Украину

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Фейгин: В Кремле уже детонация идет
Фейгин: В Кремле уже детонация идет
Фото: Mark Feygin / Facebook

Если президент РФ Владимир Путин попытается применить ядерное оружие, его бункер и Кремль могут взорвать. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Это уже почти опция по умолчанию: Украина может победить. Вот вопрос мобилизации... Он ведь как говорит: "Мы еще не начинали". Что ты не начинал? Ну, вот он ее начал. [Министр обороны РФ Сергей] Шойгу говорит, что собрал 200 тыс. Говорят, это не реальная цифра. Цифра существенно меньше. Кого-то обратно отправили, кого-то не могут довезти, кого-то не во что просто обмундировывать, вооружение давать, просто нет ничего. Ну хорошо, пусть вас 100 тыс. этих любителей. Может ли это развернуть ситуацию, которая сложилась определенным образом, скажем, окончательно после Харьковской операции? После Харьковской операции говорить больше не о чем, возможностей нет", – считает Фейгин.

По его словам, поскольку мобилизация, в принципе, ничего изменить в раскладе сил не может, то к весне ситуация может разрешиться.

"Зима может препятствовать быстрому ходу деоккупации в силу проблем с климатом и ведения наступательных действий со стороны ВСУ. Высказываю свою точку зрения, дилетанта, человека, который больше политические оценки дает. Вопрос: подтянут ли они эти резервы из мобилизованных и насколько они решающую роль сыграют. Судя по всему не сыграют. Будет ли на это Путин уповать? А больше ему не на что уповать – это было предпоследнее средство. Последнее ядерное оружие", – отметил юрист.

По его словам, попытка использовать оружие массового поражения может окончиться для российского президента крахом. 

"Будет ответ. Ввод войск НАТО на территорию Украины. Это неизбежно. Я уверен в этом. Если он применит тактическое ядерное оружие, то войска НАТО войдут. Как минимум то, что говорит несколько известных американских лиц из генералитета, видимо, да, будет уничтожен Черноморский флот, группировка подвергнется ракетным и авиационным ударам, бесполетная зона, скорее всего, будет введена и так далее", – отметил Фейгин.

Журналист уточнил, когда взорвут Кремль и бункер Путина.

"Если буквально, то в момент, когда он все-таки попытается использовать ядерное оружие. Я бы этого не исключал. А в образном смысле, вы знаете, там уже детонация идет. Он может изнутри ведь взорваться. Вот в чем дело. Там есть масса желающих внутри: как бы нам от этого беса избавиться. Я бы не исключал и такого хода событий", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. И повторил угрозу 30 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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